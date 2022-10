Napoli | Osimhen e la dedica speciale per la prima tripletta in Serie A

Nella ripresa arriva il 4 - 0 del: al 77' ci pensa a, che fa tripletta e si porta a casa il pallone. All'84' il Sassuolo rimane in dieci per il secondo giallo a Laurientè. Dopo tre ...Centravanti implacabile e sempre affamato di gol, trascinatore, ma anche tenerissimo papà. Tutto questo è Victor, che contro il Sassuolo ha firmato la prima tripletta non solo della propria storia in Serie A, ma dell'intera carriera da quando milita in Europa, aggiornando i propri numeri luccicanti di ...Centravanti implacabile e sempre affamato di gol, trascinatore, ma anche tenerissimo papà. Tutto questo è Victor Osimhen, che contro il Sassuolo ha firmato la prima tripletta non solo della propria st ...Una statista fenomenale, che sottolinea l'importanza dell'impatto di Kvara sulla Serie A. I tifosi del Napoli sono al settimo cielo.