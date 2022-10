Monza | vuole simulare stupro e chiede sperma ad amica | arrestata 16enne

Leggi su italiasera

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – Volevadi aver subito una violenza da parte degli educatori della comunità in cui era rinchiusa e aveva chiesto a un’di reperirle il liquido seminale del proprio ragazzo. Per questo per una ragazza di 16 anni, già in comunità per maltrattamenti, estorsione e rapina commessi contro i familiari è stata trasferita al carcere minorile. I carabinieri della stazione di Besana in Brianza hanno infatti eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Milano su proposta della procura, nei confronti dellagià in comunità per avere, da aprile 2021 a luglio 2022 maltrattato la madre e la sorellina con continue e sistematiche ingiurie, offese e angherie. Attacchi legati alle sue intemperanze caratteriali e alle continue richieste di denaro. La ...