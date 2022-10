Lecce Juventus 0-0 LIVE | giallo per Miretti e Cuadrado in avvio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Allo stadio Via del Mare, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia al Via del Mare 5? Ritmi bassi in– Fase di studio tra le due squadre 7? Tiro– Botta dopo la sponda interessante di Milik, murato dalla retroguardiarossa 12? Ammonito– Fallo duro ai danni di Blind, estrae ilChiffi Migliore in campo: a fine primo tempo ...