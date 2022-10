Il Rotary club Viterbo presente all’assemblea AEVF

Imperiapost.it

... già direttore de Il Corriere della Sera e de Il Sole 24Ore , a cui sarà assegnato il prestigioso Galeone d'Oro, promosso all'interno del Premio Letterario dalPisa. Ad annunciare i ...Nei giorni scorsi ilImperia ha ricevuto la visita del Governatore del Distretto 2032 Anselmo Arlandini, accompagnato dal Segretario distrettuale Tullio Vernazza e dall'Assistente del Governatore per il Gruppo ... Imperia: Rotary e Rotaract Club incontrano il Governatore del Distretto. Presentati i progetti programmati/Foto We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Iniziativa del Rotary Club Caserta Reggia con l’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano per domenica 30 ottobre in sinergia con la centrale operativa del 118 e l’associazione per la lotta all’Ictus cerebrale ...