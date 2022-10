Gelbison | De Sanzo | “Contro la Fidelis Andria con il coltello tra i denti”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVallo della Lucania (Sa) – Fabio De, tecnico della, presenta in conferenza stampa la gara di domanila. Prestazione – L’impegno deve essere la nostra prerogativa, sia a livello fisico che mentale. Ogni partita non possiamo permetterci di sottovalutarla. Sarà una partita difficile perché loro avranno bisogno di punti, vengono da due partite disputate bene ed è una squadra in crescita che sta assomigliando sempre di più al suo allenatore. Dovremo stare attenti, senza commettere l’errore di rinfoderare la sciabola. Prerogative – Non dobbiamo prenderci il lusso di sottovalutare nessuno. Qualcuno guarda la classifica, io preferisco non farlo. Sono tutte partite decisive quelle che ci aspettano, da affrontare con iltra ...

...Torre andrà in scena- Fidelis Andria , gara valida per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la squadra di De...Allenatore: Tatomir (Di Napoli indisponibile)(3 - 5 - 2): D'Agostino; Bonalumi, ... Allenatore: De. Arbitro: Sajmir Kumara di Verona Marcatori: 44' Graziani, 80' SalveminiPer la Gelbison l'undicesima di andata riserva la gara interna al Torre di Pagani con la Fidelis Andria che con soli 6 punti chiude la graduatoria del girone meridionale di terza serie. E se ...La partita Gelbison - Fidelis Andria di domenica 30 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’undicesima giornata del Girone C ...