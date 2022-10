Danilina e Haddad Maia alle WTA Finals 2022 | la scheda | numeri e curiosità

Tiscali

Il 2022 diMaiaMaia hanno iniziato la stagione come meglio non avrebbero potuto. Hanno vinto il WTA 500 di Sydney e raggiunto la finale all'Australian Open. In ...All'Australian Open hanno superato in finale Annae BeatrizMaia, anche loro qualificate a Fort Worth, dopo aver perso il primo set al tiebreak. Si sono ripetute a Wimbledon, cedendo ... WTA Finals, il sorteggio: i gironi e le schede delle protagoniste Hanno iniziato a giocare insieme in extremis, un po' per caso a inizio stagione. La scelta ha pagato. Così Anna Danilina, russa naturalizzata ...Un anno fa, Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova hanno festeggiato un traguardo storico. Per la prima volta, una coppia ceca ha sollevato ...