Chiamatemi vicesindaco o non firmo nulla Lo schiaffo alla sinistra

... chiedendo riguardo alle funzioni da lei ricoperte pro tempore "che si continui ad utilizzare la locuzione "il" e "l'assessore": diversamente", ha minacciato, "non sarà sottoscritto alcun ...e assessore" al bilancio, ha detto Varchi. È questa quindi la risposta palermitana alle polemiche suscitate negli ultimi giorni dalla volontà della nuova premier di farsi ...Scoppia il "caso desinenze" anche a Palermo. La rappresentante di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, attuale vicesindaco del capoluogo siciliano, ha promesso che non sottoscriverà più alcun documento ...Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, ha chiesto che per lei sugli atti ufficiali si continui a usare le locuzioni «il vicesindaco» e «l'assessore». Ponendosi in contrasto con la direttiva d ...