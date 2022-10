Sinner-Medvedev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Vienna 2022

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Jannikse la vedrà contro Daniilnei quarti di finale del torneo ATP 500 di. Sono tre gli scontri diretti tra l’altoatesino ed il russo, tutti andati in scena sul cemento indoor ed appannaggio del numero quattro del mondo (6-2 il computo dei set). Quest’ultimo sta impressionando sul veloce austriaco, dove ha lasciato le briciole prima al georgiano Basilashvili e poi all’idolo di casa Thiem. Anche l’azzurro sembra in palla dopo l’infortunio alla caviglia accusato a Sofia. Al primo turno non ha lasciato scampo al cileno Garin mentre agli ottavi di finale ha domato l’argentino Francisco Cerundolo, contro cui aveva terribilmente faticato nella fase a gironi di Coppa Davis a Bologna. Secondo i bookmakers saràa partire con i favori del pronostico. Servirà la miglior ...

I beniamini di casa cercheranno di emulare Jannik, campione nel 2019. La scheda di Dominic ... In due settimane mi sono potuto allenare con Dominic Thiem, Daniil, Stefanos Tsitsipas e ...Ostacolo "tosto" per Janniknei quarti di finale dell'"Erste Bank Open" , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 ... si gioca un posto nelle semifinali con il russo Daniil, n.4 ...Due buonissime prestazioni per prendere fiducia dopo lo stop di circa 20 giorni, a causa del brutto e fastidioso infortunio alla caviglia rimediato al Sofia Open. Jannik Sinner ha saputo subito metter ...