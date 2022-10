LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | FP2 di 90? per testare le gomme Pirelli 2023

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARED BULL PENALIZZATA PER IL BUDGET CAP: LIMITAZIONE ALLO SVILUPPO IN GALLERIA DEL VENTO RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 22.46 Il Circuito di CDMX, ad oltre 2200 metri sopra illlo del mare, è ufficialmente la gara più “alta” del Mondiale. L’aria rarefatta incide sui motori e sull’aerodinamica, generando un carico ridotto soprattutto nelle basse velocità. 22.43 Le variazioni di temperatura, altra caratteristica della corsa, qui insono notevoli anche a distanza di poche ore. I team dovranno monitorare le escursioni termiche perché potrebbero essere un elemento importante per comprendere i dati relativi al degrado degli pneumatici. 22.40 Come lo scorso venerdì, l’intera sessione sarà dedicata alle prove degli pneumatici con i run plan decisi da ...

