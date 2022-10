Lecce-Juve | Serie A 29 ottobre | pre-partita e dove vedere il match

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sfida complicata per entrambe nel secondo anticipo della 12a giornata diA. Si gioca il 29alle ore 18:00. I padroni di casa a Via del Mare proveranno a strappare almeno un punto ai bianconeri e tenere a distanza la zona retrocessione, che dista solo due punti (terzultima è la Sampdoria con 6 punti totalizzati in 11 giornate). Dall’altro lato, lantus arriva adopo la pesante sconfitta per 4-3 sul campo del Benfica (el Estadio da Luz) e aver salutato con un turno d’anticipo la Champions League. Inoltre, la “retrocessione” in Europa League non è al sicuro, considerando che il Maccabi-Haifa (attualmente ultimo in classifica) è a pari punti con la vecchia signora. Ilarriva così all’incontro con 8 punti, frutto di una sola vittoria (sul campo della ...