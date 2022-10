Juve snobbata | “Ha chiesto un grande colpo”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lantus pianifica le prossime mosse di calciomercato: arriva la svolta improvvisa, è pronto unLa sfida con il Lecce per provare a risalire in classifica, dopo un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calcio Atalanta

La più 'agitata' è stata lache ha approfittato dei parametri zero Pogba e Di Maria per dare personalità alla rosa di Allegri che aveva perso Chiellini e Dybala. Rapido anche il cambio della ...... '' per proseguire il suo percorso di crescita in terra francese. Sarebbe stato l'esterno ... Oggi, nonostante una stagione complicata visti i tanti infortuni, ne varrà sui 35 - 40, con la... Juventus ko e fuori dalla Champions