Inzaghi verso la Samp | Lautaro | Dzeko | Correa | due maglie per tre

Contro la Sampdoria niente turnover massiccio. Simonefarà qualche avvicendamento in più martedì a Monaco, quando non vuole fare figuracce, ma neppure spremere i titolari in vista del big match con la Juventus di domenica 6. In Baviera non ......Dzeko e Lautaro con Correala panchina. La probabile formazione (3 - 5 - 2) : Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.:Luaku sì, Lukaku no. Simone Inzaghi sfoglia la margherita, la presenza di Romelu dal primo minuto sarà il dubbio che si porterà avanti fino all'ultimo. Domani alle 20.45 l'Inter affronterà la Sampdori ...La Reggina è partita alla volta di Cagliari dove cercherà di tornare a fare punti fuori casa dopo i ko di Modena e Parma Inzaghi confermerà il suo 4-3-3, principali dubbi ...