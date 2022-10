Elon Musk compra Twitter e licenzia subito quattro top manager | “Ora l’uccellino è libero” – VIDEO

(Di venerdì 28 ottobre 2022) San Francisco –per 44 miliardi di dollari. “”, ha postato il miliardario riferendosi al logo della piattaforma social. Secondo quanto si legge sui media stranieri,come prima mossa hato i massimi dirigenti della società. Rimossi, quindi, l’amministratore delegato Parag Agrawal e il direttore finanziario Ned Segal, che sono stati letteralmente scortati fuori dalla sede centrale. Tra le altre persone silurate ci sono anche il responsabile degli affari legali e della ‘policy’ Vijaya Gadde e il general counsel Sean Edgett. EnteringHQ – let that sink in! pic..com/D68z4K2wq7 —...

A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice,ha completato l'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari . La prima azione in qualità di proprietario del social network è stata il licenziamento di quattro top manager,