(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il futuro diè sempre più appeso a un filo, i nomi di Zidane e Gasperini restano caldi ma secondo la Gazzetta in pole ci sarebbe il tecnico leccese, che non ha ancora rinnovato col Tottenham ...

Rimanendo in casa -l'Allegri - bis si sta rivelando un flop ma anche al Milan i ritorni di Sacchi prima e Capello poi si rivelarono disastrosi. Juventus, il Conte - bis scatena la polemica sui ...bianconera - "Credo che Ronaldo quando è arrivato abbia scombussolato un po' tutto, penso che ..., Allegri e dirigenza nel mirino: parla Briatore Allegri e Bonucci ©LaPresseImmancabile un ... Crisi Juve: il Conte-bis finirebbe come con Allegri o come con Lippi Blog Calciomercato.com: Per tornare grandi ci si può muovere in diversi modi, ma bisogna capire quanto grande vuol tornare la Juve. Vincere subito è stato il tentativo ...La Juventus vuole richiamare il tecnico con cui aprì il ciclo vincente, i precedenti di ritorni tra top e flop ...