Conference League | un gol di Duda tiene ancora in corsa il Colonia | fuori lo Slovacko

L'analisi del rendimento dei club delle prime 7 federazioni del ranking UEFA che partecipano alle tre coppe europee: Champions, Europa. Nella quinta giornata dei gironi eliminatori delle tre coppe europee la Serie A riscatta un cammino fin qui non proprio esaltante. Addirittura le squadre della Serie A hanno ...La Fiorentina torna già al lavoro per la sfida contro lo Spezia: Maleh torna ad allenarsi in gruppo, mentre c'è una giornata di riposo per Kouame Dopo la vittoria in, la Fiorentina torna subito ad allenarsi in vista della sfida con lo Spezia, decisiva per togliersi dalle zone meno nobili della classifica. Secondo ...Conference League, tutti i risultati. Nel girone B il West Ham resta a punteggio pieno grazie al calcio di rigore di Lanzini decisivo per battere il Silkeborg. Nel girone della Fiorentina vittoria deg ...SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Allo stadio Olimpico di Roma si gioca il match valido per la sesta giornata del gruppo C di Europa League tra Roma e Ludogorets. Le due squadre si giocano il passaggio del ...