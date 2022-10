Che penalità è stata data alla Red Bull e perché la F1 non ha fatto bella figura

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La presunta violazione epocale della Redin tema di budget cap si è risolta in una proverbiale bolla di sapone. Gli analisti della FIA hanno contestato circa 5,6 milioni di sterline di spese “escluse o riportate in modo impreciso” dal team di Milton Keynes, che per il resto ha presentato un bilancio di 114,3 milioni di sterline a fronte dei 118 ammessi dal regolamento. In altre parole, il Drink Team ha “sforato” il tetto massimo di spesa di 1,8 milioni di sterline. Red, in realtà, ha commesso due errori. Da un lato ha escluso alcune spese che avrebbero dovuto essere comprese nel budget cap, inserendone però altre che avrebbero potuto essere detratte! Insomma, una violazione di natura procedurale e fiscale. La Fia ha riconosciuto la buona fede del team diretto da Christian Horner, con il quale si è giunti a un autentico “patteggiamento”. La ...