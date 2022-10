Arma atomica? La Corea del Nord testa un missile non identificato

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non accenna a placarsi la situazione di tensione in. Ladelha lanciato unbalistico non meglioverso la costa est: la notizia dell'ennesimo razzo sparato dal regime di Kim è stata resa noto dai funzionari di Seoul. Il capo di Stato congiunto delladel Sud ha fatto sapere in una dichiarazione che ilè volato verso le acque orientali delladel, ma non ha fornito ulteriori dettagli, inclusa la distanza dell'. Il lancio, l'ultimo di una serie di test sulle armi da parte di Pyongyang nelle ultime settimane, è avvenuto l'ultimo giorno delle esercitazioni sul campo annuali di 12 giorni di "Hoguk" delladel Sud, che quest'anno ...

Mosca continua a sostenere che Kiev avrebbe nell'arsenale una "bomba sporca", cioè un'radiologica. Gli Usa sono convinti che Vladimir Pussin utilizzerà l'. Le cause della guerra in ...L'Agenzia internazionale per l'energia(Aiea) ha annunciato che questa settimana effettuerà una "verifica indipendente per rilevare ... l'interattivo - L'del freddo - Speciale - Sentieri di ...Oleksandr Vilkus, capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, dice a Repubblica che i piani per un incidente nucleare sono già ...Un attacco con armi tattiche nucleari da parte della Russia sarebbe un ... l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che invierà suoi ispettori a visitare due siti nucleari in Ucraina dopo aver ...