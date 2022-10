(Di venerdì 28 ottobre 2022) Stai sfogliando il tuo giornale preferito (!) e indugiando sullo. Stai pensando di dedicare il primo ozioso weekend di pioggia a una remise en forme con i fiocchi, una di quelle che ti rimettono al mondo con una pelle nuova, luminosa, liscia, perfetta. Scrub, gommage, musica zen, candele profumate e colazione pigra. Un bagno bollente (solo uno, promesso, ma regale), un olio esotico sul corpo, una maschera sui capelli dalle punte sfibrate. Capelli. Ti blocchi. Hai ancora negli occhi quegli occhi, scuri, vellutati, intensi. E la voce, melodiosa, ma accorata, nel video che hai girato sulla chat delle amiche: “Vorrei raccontarvi che cosa succede nel mio Paese, l’Iran. Una ragazza di 22 anni, Mahsa Amini, è stata arrestata dalla polizia del buon costume perché non portava il velo in modo appropriato. È stata ...

AMICA - La rivista moda donna

... l'ha sempre sentita. In ogni occasione in cui sono stati interpellati, i cittadini hanno ... Quindi, dal 1°la querela deve essere contemporanea alla denuncia. Ma questa norma si applica ...... lunedì 31 Antonio Castrignanò e Taranta Sounds nel Concerto "Babilonia" e martedì primo... Gal Isola Salento ed è sponsorizzata da: Coldiretti " Campagna, Olivami, Cooperativa San ... Amica di Novembre è in edicola con lo Speciale bellezza e la Digital Bag i fermerà martedì 1 Novembre per osservare la Festività ma tornerà ancora più ricco di oggi, a partire dal 8 Novembre con l’ingresso di due nuove Aziende, ricercatissime per la particolarità delle lor ...Marzia Capezzuti segregata, ridotta a schiava e picchiata costantemente: così avrebbe vissuto la 29enne, ora spunta un atroce messaggio ...