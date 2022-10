Alimenti | Altroconsumo | inflazione non si arresta ma calano alcuni prodotti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – La pandemia da Covid 19 e la guerra in Ucraina hanno impattato pesantemente, generando effetti negativi, tra cui la crescita dell’in diversi comparti merceologici. Come confermato dalle ultime rilevazioni Istat, infatti, l’incremento dei prezzi al consumo ha raggiunto l’8,9% su base annua nel mese di settembre. La situazione è ben fotografata dall’analisi checonduce periodicamente sui prezzi dei beni alimentari, analizzando dieci tipologie diin diversi punti vendita. Sotto la lente dii prezzi di pasta, farina, olio extravergine d’oliva, olio di semi di girasole, zucchero, caffè in polvere, latte a lunga conservazione e passata di pomodoro, con l’aggiunta di zucchine e banane. Dai risultati emerge che, rispetto ai prezzi medi rilevati a settembre 2021, per ...

Altroconsumo

La situazione è ben fotografata dall'analisi checonduce periodicamente sui prezzi dei beni alimentari, analizzando dieci tipologie di prodotti in diversi punti vendita.E tutti quelli già acquistati dai consumatori non a conoscenza dei marchi coinvolti', chiede. 'L'articolo 14 del regolamento 178/2002/CE recita: "glia rischio non possono ... Prezzi alimentari, l'analisi di Altroconsumo: l'inflazione non si arresta ma calano alcuni prodotti La situazione è ben fotografata dall’analisi che Altroconsumo conduce periodicamente sui prezzi dei beni alimentari, analizzando dieci tipologie di prodotti in diversi punti vendita. Sotto la lente di ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...