Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Chieri travolge Cuneo e va in testa alla classifica

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Netta vittoria per la Reale Mutua Fenera, che si è imposta nel derby piemontese sul campo della Granda San Bernardocon un secco 0-3 (18-25, 20-25, 14-25) nel match che ha chiuso il programma della seconda giornata dellaA1di. Successo meritato ed eloquente sia nel risultato che nel gioco espresso per le ospiti, che con questo risultato raggiungono Scandicci a punteggio pieno insi è rivelata superiore in tutti i fondamentali ed è stata trascinata da Grobelna, Villani e Cazaoute le quali hanno totalizzato tutte 14 punti. A ben poco sono serviti ai 13 punti di Kuznetsova e i 12 di Diop: le padrone di ...

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano -Bergamo 1991 , partita valevole per la prima giornata della regular season diA1 Femminile 2022/2023 di. Le ragazze di Emanuele Zanini, reduci dalla dolorosa sconfitta al tie - break contro Vallefoglia, vogliono sfruttare il campo e di casa per conquistare la prima ......00 Piacenza - Stella Azzurra 81 - 72 19:00 Udine - Baltur Cento 69 - 72 19:30 Fortitudo Bologna - San Giobbe Chiusi 71 - 67 VisualizzaA2A1 FEMMINILE 19:30 Monza - Pinerolo 3 - ...Seconda giornata di campionato per la Serie A1 Femminile di Volley: la Cuneo Granda S.Bernardo ospita Reale Mutua Fenera Chieri a San Rocco Castagnaretta. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET SESTETTO CUNEO A ...