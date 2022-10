Università di Teramo | Concorso per 10 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’diha indetto unPubblico per selezionare 10 Figure Professionali come Ricercatore per vari settori concorsuali e Facoltà. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato della durata triennale. Bando diCon D.D.G. n. 394 del 5 ottobre 2022 sono state indette dieci procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, per l'assunzione di diecia tempo determinato, con contratto di durata triennale, nei settori concorsuali/settori scientifico-disciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati: un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore ...