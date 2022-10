Spari dopo dissidi tra due donne | giovane ai domiciliari

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli – Bagnoli hanno dato esecuzione all’ordinanza dispositiva degli arrestiemessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un 22enne del posto. L’uomo è indiziato dei reati di detenzione di un ordigno esplosivo artigianale, porto d’arma comune da sparo ed esplosione di colpi d’arma da fuoco. La vicenda risale allo scorso 4 maggio quando nei pressi di una attività commerciale di viale Traiano, furono esplosi in aria diversi colpi d’arma da fuoco. Avviate le indagini i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno acquisito indizi nei confronti dell’indagato. Il fatto, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe riconducibile afamiliari insorti poco prima tra due ...

