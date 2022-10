Rivoluzione Juve? Il primo obiettivo in lista è del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’edizione de La Gazzetta dello Sport odierna si focalizza sulla crisi dellantus e sul possibile cambio di rotta dirigenziale che potrebbe prevedere l’inserimento di un direttore sportivo che attualmente manca. Con la partenza di Fabio Paratici, infatti, è venuto a mancare un ruolo che invece è ben coperto attualmente a Napoli, da Cristiano Giuntoli. Ultime calcio Napoli: novità su Giuntoli, c’entra lantus Il ds azzurro, arrivato dal Carpi nel 2015, è ormai a Napoli da sette anni e più volte ha manifestato la fiducia reciproca con la società nonché l’ottimo rapporto con la famiglia De Laurentiis. Per questo non sembra in rotta di collisione né sembra abbia voglia di cambiare aria. Lantus, però, continua a monitorare il profilo in prospettiva della prossima stagione. Chissà, quindi, ...