(Di giovedì 27 ottobre 2022)il conflitto a fuoco, avvenuto nell’Alessandrino, in cui morirono la brigatista, moglie di uno dei fondatori delle Brigate Rosse, l’ex terrorista Renato Curcio, e l’appuntato dei carabinieri, GiovD’Alfonso, arriva la svolta nelle indagini con gli interrogatori di alcuni ex appartenenti alle Br. Il 5 giugno 1975, a Melazzo, morirono in un conflitto a fuoco la brigatistae l’appuntato dei carabinieri GiovD’Alfonso Lo scontro a fuoco avvenne il 5 giugno 1975, a Melazzo, in occasione della liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima. A distanza di oltre quattro decenni, le indagini condotte dai carabinieri del Ris di Parma potrebbero dare un ...

LA NOTIZIA

dopo il conflitto a fuoco avvenuto nell'Alessandrino in occasione della liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, ...Svolta nelle indagini sul conflitto a fuoco in cui morirono la brigatista Margherita 'Mara' Cagol e l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso.dopo il conflitto a fuoco avvenuto nell'Alessandrino in occasione della liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima, sono stati interrogati ... Quarantasette anni dopo si riapre l'inchiesta sulla morte dell'ex Br Mara Cagol Interrogato un ex brigatista sulla sparatoria del 1975 a Melazzo. Il figlio di Giovanni D'Alfonso, il carabiniere ucciso in quella sparatoria - era il 5 giugno 1975 - (quella ...Si riapre dopo 47 anni il caso del terrorista sparito Svolta nelle indagini sul conflitto a fuoco in cui morirono la brigatista Margherita Marà Cagol e l'appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso.