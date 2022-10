Oroscopo del Sud | tempi difficili per Pesci e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'di oggi è ricco di buone notizie! Venere, il pianeta dell'amore, si trova nel segno del Toro e vi renderà particolarmente affettuosi. Giove, invece, è nell'Ariete e vi spingerà a prendere in mano la vostra vita. Siate pronti a fare nuove amicizie! Ariete Oggi sarà un giorno difficile, caro Ariete. Tutto quello che tenterete di fare andrà male e non avrete fortuna in niente. Non fidatevi di nessuno, perché tutti vi vogliono solo male. Non aspettatevi nulla di buono da questo giorno. Toro Oggi è un buon giorno per i Toro, che potranno beneficiare dell'energia positiva del Sole. Sarà una giornata piena di opportunità e di successi, in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi. Sfruttate al meglio questa fortuna! Gemelli I Gemelli avranno a che fare con una giornata noiosa e priva di stimoli. Molto probabilmente non riusciranno a fare nulla di significativo, ...