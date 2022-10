AreaNapoli.it

CAMILLA BOVE THOMAS DANE GALLERY "- LONDRA La pandemia ci ha regalato del tempo per aprire ... EGLEARTISTA C'è una discrepanza tra l'alacrità di quegli artisti che si pongono il problema ...... in B, ma il suo avvio è difficile per via dei contrasti con il tecnico Massimo. Dopo il suo ... nomignolo ben diverso da quello che aveva da ragazzino a: 'O'mezzo chilo' , per via del ... Oddo pazzo del Napoli: 'Questa squadra può pensare al Triplete' ForzAzzurri.net - Amazon Prime Video - Massimo Oddo: "Napoli vive un momento pazzesco, può pensare al triplete" Massimo Oddo, nel post partita di Napoli-Rangers, ha ...Massimo Oddo nel post gara su Amazon Prime Video ha commentato la vittoria contro i Glasgow Rangers. Ecco quanto detto: “In questo momento si è creata un’atmosfera pazzesca, chiunque va in campo sa qu ...