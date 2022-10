Nordio | “Le carceri la mia priorità La pena non deve essere espiuata solo in cella”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Rispondendo ad una domanda dei cronisti sulleda affrontare, aparrivato all'Università Roma Tre per la presentazione del calendario della polizia penitenziaria, il ministro della Giustizia, Carlo, ha affermato: "Lesono la mia. Lanonespiatain" L'articolo proviene da Firenze Post.

...nuovee migliorare quelle esistenti e migliorare anche il trattamento economico degli agenti penitenziari e di chi lavora nellein condizioni veramente difficili'. Perla pena ...Colloquio tra Meloni e il Segretario generale dell'Alleanza atlantica. Che ribadisce: 'Dall'Italia solido contributo'.sulle: 'Pena da espiare non sia solo in cella. Il detenuto dev'essere aiutato nel suo recupero o almeno a non farlo diventare peggiore di quando è entrato'. Oggi la segreteria del Pd, ..."Le carceri sono la mia priorità ": lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio rispondendo ad una domanda dei cronisti sulle priorità da affrontare appena arrivato all'Università Roma Tre ...(Adnkronos) – Le carceri “sono la mia priorità”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arrivando alla presentazione del calendario della Polizia penitenziaria, che si svolge all’Unive ...