Memo Remigi e lo scandalo delle palpate a Oggi è un altro giorno | decisione ufficiale della Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si fa piena luce sulla vicenda, che ha travoltoè undi Serena Bortone nelle ultime ore. La Rai ha preso unasue ora non ci sono più dubbi. Da lunedì 24 ottobre il cantante, ospite fissotrasmissione di Rai 1, non era più apparso in studio e successivamente è uscito fuori il motivocon tanto di video pubblicato online. Lui avrebbe infatti toccato il sedere alla cantante Jessica Morlacchi, in apertura di programma. L’episodio risale a venerdì 21 ottobre. Non c’erano state comunicazioni né da parte dell’azienda né dalla padrona di casa, ma ora che la notizia è diventata di dominio pubblico si è deciso di intervenire in via definitiva. Adè un...