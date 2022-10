Mara Cagol | si riapre il caso | caccia a un altro brigatista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Procura di Torino ha riaperto le indagini sulla morte die dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, rimasti uccisi in un conflitto a fuoco in provincia di Alessandria durante la liberazione dell'imprenditore Vittorino Gancia, nel 1975. L'inchiesta, affidata all'aggiunto Emilio Gatti, ha portato a individuare alcuni reperti, che sono stati analizzati dai carabinieri del Ris di Parma, tra cui un'impronta digitale e tracce di Dna. Nelle scorse settimane, a quanto si apprende, sono anche stati sentiti alcuni testimoni, tra cui alcuni ex appartenenti alle Brigate Rosse. Le indagini sulla morte di, moglie di Renato Curcio e cofondatrice delle Br, e dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, sono state riaperte un anno fa, dopo che Bruno D'Alfonso, figlio del militare ucciso, ha ...

Alcuni ex appartenenti alle Br sono stati interrogati a Milano in merito alla vicenda del conflitto a fuoco in cui morirono la brigatista Margherita 'e l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. La, componente del gruppo storico delle Brigate Rosse e moglie di Renato Curcio, fu uccisa durante un conflitto a fuoco avvenuto ...Così, in una nota l'avvocato Sergio Favretto legale di Bruno D'Alfonso, figlio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni, ucciso nel conflitto a fuoco insieme adurante la liberazione di ...Un’impronta e un dna, trovati a distanza di 25 anni, sui reperti sequestrati nella cascina Spiotta, ad Arzello, quella dov’era stato tenuto sequestrato nel giugno 1975 l’imprenditore vinicolo Vallarin ...Dopo 47 anni, si smuove qualcosa nel caso Mara Cagol, brigatista uccisa nell'ambito del primissimo sequestro delle Brigate Rosse: cosa sta succedendo ...