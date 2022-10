La maglia gialla del Brasile è diventata il simbolo di Bolsonaro E per i Mondiali è un problema

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Quando Silvio Berlusconi chiamò il suo partito Forza Italia, ci fu una piccola sollevazione popolare perché – si diceva – da oggi in poi sarà impossibile tifare per la Nazionale senza buttarla in politica. Berlusconi, d’altra parte, non faceva le cose a caso. Inc’è unsimile, ma ingigantito dalle dimensioni popolari della lotta politica: Jair, presidente uscente e candidato al ballottaggio presidenziale di domenica prossima come candidato di estrema destra, s’è “impossessato” della sacradel, quella, la famosa “verdeoro”. I suoi sostenitori la usano ormai come una divisa di partito e lui stesso al primo turno si è presentato al seggio in “camisa amarelinha”. Cominciò ad usarla come ungià durante la campagna del ...