Gf Vip 7 | Vladimir Luxuria interviene su Elenoire Ferruzzi dopo la lite con Daniele Dal Moro | “Vero che molti uomini non ammettono di amare una trans | ma…”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Negli ultimi giorniè stata più al centro dell’attenzione sia per i discutibili gesti rivolti a Nikita Pelizon sia per l’interesse mostrato nei confronti diDal. L’imprenditore, infatti, ha più volte ribadito adi essere legato a lei solo da un rapporto di amicizia, mentre secondo lastarebbe mentendo e ilmotivo per cui non vorrebbe avere una storia con lei risiederebbe nel fatto di essere una donnaessuale.essersi sfogata con Giaele ed Antonella, nella serata di ieriedhanno avuto un confronto molto acceso e Dalha dichiarato apertamente di essersi stancato ...

Isa e Chia

Per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi , che tornerà su Canale 5 dopo la Finale del Grande Fratello, i casting sono aperti. In dubbio anche la presenza degli opinionistiLuxuria e ...La trasmissione inizierà subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello. Riserbo più assoluto su inviato e opinionisti. Sono in molti a sperare in un ritorno di Alvin,... Gf Vip 7, Vladimir Luxuria interviene su Elenoire Ferruzzi e Daniele Eva Grimaldi definisce "uomo di me*a" Elenoire Ferruzzi, criticata sui social per i comportamenti al Grande Fratello Vip 2022: è bufera sull'attrice ...Ospite di Pomeriggio 5 l'ex gieffina Gegia ha commentato la segnalazione ricevuta dall'Ordine degli Psicologi. Le sue parole però hanno spiazzato tutti, soprattutto Vladimir Luxuria. Una delle concorr ...