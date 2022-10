Convegno no gender trasloca dal Campidoglio | è polemica

Tante le segnalazioni e i post contro unnonelle sale del Campidoglio guidato da un'amministrazione di sinistra. La consigliera del Pd Giulia Tempesta tentò di chiudere il caso ...... presidente di Non si tocca la Famiglia, l'associazione organizzatrice delin ... Associazione medici cattolici italiani (Amci), Observatoire La Petite Sirène e Genitori De. "Il ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il convegno della polemica “negato” dal silenzio del Comune di Roma si trasferisce. Non si tocca la famiglia: “Un boicottaggio silenzioso” ...