X Factor 2022 | al via i Live | e i giudici si aspettano «sangue»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Al via giovedì 27 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now le dirette del talent show di Sky. Ecco cosa ci hanno raccontato i, tra competizione e voglia di vittoria

Gli sbarchi, osserva, 'non dipendono solo dalle Ong, però è anche vero, pur se negano, che queste navi umanitarie sono un fattore di attrazione per i migranti, il cosiddetto pull. In Europa lo ...La campanella dei Live di ' X' suona giovedì 27 ottobre. Al tavolo Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D'Amico e Rkomi sono pronti a far conoscere le loro squadre mentre Francesca Michielin tiene le fila dello show al ...La campanella dei Live di ‘X Factor 2022’ suona giovedì 27 ottobre. Al tavolo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono pronti a far conoscere ...Ai provini, quest'estate, si sono presentati in 5mila. Sul palco ne sono arrivati solamente 12. A partire da domani sera si sfideranno per sette puntate, in onda ogni giovedì alle 21.15 ...