Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 26 10 22

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Io sono una telespettatrice disemplice, in fondo. M’accontento di poco. A me non importa se chi percu*a Armando Incarnato in mondovisione non sia granché meglio di lui, alla fin fine. A me basta che lo percu*i, ecco. Vedere oggi Federico Dainese ridergli in faccia dandogli platealmente dello “sfig*to, sei uno sfig*to!” mi ha riallineato i chakra, proprio. Specie in uno studio dove uno come l’Incarnato viene fatto passare da GENTILUOMO. Armando Incarnato un GENTILUOMO, capite? Un tizio che pochi istanti dopo – solo per giustificare il suo ennesimo teatrino senza senso con una dama random, scelta giusto per tirare avanti la baracca e scaricarle poi addosso ogni colpa di una storia che (strano, eh!) non è andata – ha esclamato “ma se pure il 730 t’ho dovuto dare perché a te piace l’uomo che è in un certo modo!“, dando a quella Cristina ...