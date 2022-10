Tossinfezione alla sagra di Bagnoli | l’Asl avvia indagine epidemiologica

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di segnalazione circa alcuni casi dialimentare riscontrati nella giornata di domenica 23 ottobre 2022 tra i partecipanti ad una manifestazione gastronomica in provincia di Avellino, di cui è stata presentata regolare SCIA tramite SUAP comunale e nel rispetto di quanto previsto dal DGRC n.318/2015, il Dipartimento di Prevenzione deldi Avellino hatoper verificare quanto accaduto. Nella mattinata odierna il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) e il Servizio Veterinario Ispezione degli Alimenti di origine animale hanno effettuato un sopralluogo congiunto al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione degli episodi denunciati. È stato riscontrato che nella giornata di domenica 23 ottobre 2022 il ...

...la Usl Umbria 1 abbia smentito categoricamente ricoveri riconducibili a qualsiasi... da internettv, passando per le radio, continua ancora a deridere un popolo fiero , simbolo di ...Ci stiamo riferendoalimentare che provoca dissenteria, febbre e dolori muscolari. Tuttavia, nei casi più gravi, la listeriosi può essere addirittura causa di morte. È di pochi ...A seguito di segnalazione circa alcuni casi di tossinfezione alimentare riscontrati nella giornata di domenica 23 ottobre 2022 tra i partecipanti ad una manifestazione gastronomica in provincia di Ave ...Bagnoli Irpino, intossicati dai tartufi alla sagra: in corso indagini dell’Asl di Avellino. Secondo quanto riferito da “Il Mattino” nell’edizione odierna, sette persone – sei adulti ed un 13enne – di ...