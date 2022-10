Scontri | manganellate e colpe | non rigirate la frittata | chi sono i violenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Forse è bene intendersi sulledi ieri agli "studenti" che "lottavano" per impedire che all'Università La Sapienza di Roma fosse presentato un libro "fascista", che secondo una certa impostazione significa qualsiasi libro privo della fascetta Bella Ciao. Anzi, è bene intendersi punto e basta, senza forse: se pure ne avessero data qualcuna di troppo (e nel caso dovranno essere presi provvedimenti), quei poliziotti erano lì perché era stata preannunciata un'iniziativa di contestazione violenta che infatti ha avuto luogo. Erano lì perché dei facinorosi intolleranti avevano la pretesa di impedire lo svolgimento di una iniziativa culturale sgradita, secondo un modulo molto caro alla sinistra violenta e tristemente noto nel Paese inclusivo e democratico che essa sistematicamente rappresenta, giustifica, assolve. Non era una dimostrazione pacifica e non aveva ...