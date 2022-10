(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott. (Adnkronos) - "Trovo insopportabile Capezzone. Quello che dice e il come lo dice, lo classificano come una specie 'Travaglio di destra'. Proprio per questa ragione sono convinto di dover difendere la sua libertà di parlare in ogni luogo. I". Così Carlosu twitter.

La Svolta

Nel Movimento c'era aria frizzante, ieri: è arrivato aBeppe Grillo . Dopo la prolungata ... i numeri ballerini per i 9 senatori - ministri E il Terzo polo Carloha bollato il discorso ...... nessun arrotondamento nemmeno negli spigoli: mai una strizzata d'occhio né al centro die ... C'è questo ragazzo, laureato all' Accademia di Belle Arti di Frosinone , di Giuliano dicon un ... Ultimo'ora: Roma: Calenda, 'ieri alla Sapienza i fascisti erano dall'altra parte...' Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Colpisce il peana del Corriere e del Messaggero sul discorso di Meloni. Siamo talmente abituati alla mancanza di concretezza e alla corsa sul carro del vincitore che non c ...Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha fatto un infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma senza una traccia sul come fare le cose. Non c è alcuna scelta, né idea ...