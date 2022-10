Renato Zero | suo figlio Roberto Anselmi Fiacchini è figlio naturale o adottato? Chi è sua madre? Tutta la verità

Parte stasera in prime time su Canale 5 la prima puntata speciale dello show 070 dedicato a, per festeggiare, a due anni di distanza il suo 70esimo compleanno e i 55 anni di ...Ph: Wowow021/Wikimedia Cercare di stilare una classifica dei migliori album disignifica provare tanta frustrazione, dal momento che parliamo di un uomo con un senso folle e poetico dello spettacolo e della musica, ora istrione e ora cantore dell'amore più vero e ...Qual è il vero cognome di Renato Zero Come sappiamo, questo nome d'arte scelto dall'artista non è lo stesso registrato all'anagrafe.Dagli Settanta a oggi Renato Zero ha anticipato le mode e lanciato le tendenze, cambiando sempre immagine: ieri il giullare, oggi lo stregone, domani chissà ...