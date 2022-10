TuttoAndroid.net

... come ad esempio la grafica LED Matrix in stile, le maniglie delle porte a filo, le ...9 pollici), che in combinazione con l'equipaggiamento da off - roada sottolineare l'animo ......per. L'azienda parla di 'miglioramento drastico della qualità delle immagini' ... ma è chiaramente visibile nelle immagini scattate con l'ultragrandangolo (alle qualiperò ... Pixel 6a contribuisce notevolmente ai ricavi delle vendite hardware di Google