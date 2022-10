La Gazzetta dello Sport

In Finlandia lui ci ha allenato due anni, vincendo anche a sorpresa una Suomen Cup, la coppa di Finlandia, battendo in finale proprio l'Hjk Helsinki, tra l'altro a casa loro, alla Bolt Arena, dove la ... Piccareta, un "finlandese" a Roma: "Io ho battuto l'Helsinki, ora Mou punti sui miei giovani" Prima di vincere lo scudetto con l'Under 17 giallorossa di Zalewski e Bove, il tecnico aveva conquistato la Suomen Cup con l'Inter Turku superando i prossimi avversari della Roma in Europa League: "Pe ...