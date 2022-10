Nasams 2 | la difesa di Kiev fa un salto di qualità

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nella giornata di ieri la multinazionale americana dellaRaytheon Technologies, mediante un tweet del suo Ceo Greg Hayes, ha annunciato di aver consegnato al governo degli Stati Uniti una coppia di sofisticati sistemi diaerea2 destinati all'Ucraina, dove potranno essere impiegati contro missili, droni, elicotteri e jet, costituendo così una nuova barriera diaerea. Ildirispetto a quantodisponeva fino a oggi è notevole, i(nelle varie versioni) equipaggiano già 13 nazioni al mondo (non l’Italia ma Canada, Australia, Cile, Finlandia, Indonesia, Lituania, Olanda, Norvegia, Oman, Spagna, Usa, Ungheria e Qatar), e sono stati sviluppati in Norvegia per fornire unaa medio e ...

