(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Siamo prossimi all’epilogo nel Motomondiale. Insi guarda a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round iridato, e la situazione è la seguente: Francesco Bagnaia (Ducati) 258 e) 235. Sono 23 le lunghezze di vantaggio di Pecco e questa situazione lascia senza fiato se si pensa al post GP di Germania, con la caduta di Bagnaia ein vantaggio di 91 punti. Da Assen (Paesi Bassi), il piemontese ha messo in fila cinque vittorie e un totale di otto podi valsi la rimonta, rispetto ai soli due piazzamenti nella top-3 dinell’arco temporale descritto. Come è stato possibile ciò? La forza della Ducati è stata disarmante e nello stesso tempo si sono palesate le grosse criticità diin fatto di ...

OA Sport

... da quelle parti, abbiano presente la situazione di classifica della: la possibilità di ... Ducati 12,3, KTM 2, Aprilia e Suzuki uno pari. Honda zero Ogni Marchio vanta almeno un gradino ...... aspettando il gran finale della stagione di. Il campione del mondo in carica cercherà di ... Il controllo a cui si è sottoposto il pilota, eseguito in Francia, ha confermato la ... MotoGP, Yamaha e il limite del motore: Fabio Quartararo costretto a vincere in solitaria nel 2022 Confermata la microfrattura alla base del dito medio della mano sinistra per il pilota Yamaha, che si era fatto male a Sepang scivolando nelle Libere 4. Quartararo sarà costretto a operarsi: lo farà d ...Il managing director della Yamaha: Improbabile riuscire a colmare completamente il divario con le moto più forti entro l'inizio della stagione 2023.