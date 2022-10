(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott. (Adnkronos) - Continuano le manifestazioni di protesta in, dove alle donne prime a essere scese in piazza si sono uniti i lavoratori del settore petrolifero. I video che circolano sui social media mostrano infatti lo sciopero deidi unadi, che sono scesi in strada. E' la prima volta che si sciopera in questa, si legge sui social. La manifestazione avviene al 40esimo giorno dalla morte diAmini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale dicon l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico, l'hijab. Manifestazioni di protesta si stanno svolgendo anche nella sua, Saqez, nel Kurdistan ...

Il Sannio Quotidiano

I ' guardiani della rivoluzione ' intervengono contro gli insegnanti chenelle scuole, ... L'è parte della " One Belt One Road Project " cinese e le relazioni regionali e internazionali ...La raffineria e le industrie petrolchimiche associate di Asaluyeh sono considerate una delle infrastrutture economiche più importanti dell'e una delle principali fonti di entrate per il governo. ... Iran: scioperano dipendenti raffineria Teheran, proteste in città natale Mahsa È stata arrestata più volte e torturata perché scesa in piazza a volto scoperto e con i capelli sciolti. Oggi l’attivista vive in Canada: “La nostra è una ...Le proteste entrano nella sesta settimana. Ieri si sono svolti scioperi di negozianti e lavoratori delle industrie nelle regioni a maggioranza etnica curda e araba. di ANBAMED (Foto di (...) ...