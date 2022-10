Farmaci | distributori | ' serve sostegno a filiera altrimenti medicinali introvabili'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - "La situazione deiche scarseggiano diventa sempre più insostenibile. Al nuovo Governo, insieme agli auguri di buon lavoro in un momento così delicato per il Paese, chiediamo l'avvio di un confronto urgente, costruttivo e realmente efficace con tutti gli attori del sistema sul problema carenze e non solo, al fine di individuare in una visione d'insieme le soluzioni più adeguate ad assicurare una sanità realmente focalizzata sui bisogni di salute della popolazione". Così in una nota comune le sigle della distribuzione intermedia farmaceutica l'Associazione deifarmaceutici (Adf) e Federfarma Servizi. La distribuzione Intermedia denuncia "l'aggravarsi di criticità più volte rilevate e, oltre ai 'classici' mancanti, registra rotture di stock su un gran numero di prodotti, con evidenti ricadute ...