Chirurgia dell’obesità e weight regain i massimi esperti internazionali a confronto a Bergamo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Fino al 50% dei pazienti sottoposti abariatrica riprende peso a 2-6 anni dall’intervento, con percentuali variabili a seconda della tipologia di tecnica chirurgica. In alcuni casi si tratta di un recupero di peso “fisiologico” e non clinicamente significativo. Se però si registra un aumento del 25% del peso perso o un incremento di più di 5 punti dell’Indice di Massa Corporea (BMI) rispetto al peso minimo raggiunto dopo l’intervento, unito alla ricomparsa di comorbidità come ipertensione, diabete, OSAS etc., il recupero del peso diventa patologico e può essere indicato il ricorso alla cosiddetta redo surgery odi revisione. Ma quali sono le cause del recupero del peso o? E quale l’approccio più corretto per affrontarlo? A queste e altre domande ha cercato di rispondere il ...