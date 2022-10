Tomaso Trussardi sta frequentando Pamela Barretta | niente ritorno di fiamma con Michelle

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tra il presuntodifraHunziker espunta adesso il nuovo pettegolezzo. Nessuna riconciliazione perché lui starebbeun’altra donna, e non una qualsiasi. Lo rivela Amedeo Venza, esperto di gossip: “Sta uscendo con una dama del trono Over”. Secondo le speculazioni che arrivano dal mondo social, la donna in questione sarebbe proprio una ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, molto nota. Si tratterebbe di, 38 anni pugliese, amica intima proprio di Venza. Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, l’imprenditoreavrebbe in atto una liaison con una donna del trono Over. Siccome è noto che lui sia amico della ...