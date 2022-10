Star Wars | Leia sacrificabile per Yoda? Analisi di una triste verità

(Di martedì 25 ottobre 2022)Organa era “” per gli ultimi due Jedi sopravvissuti all’Ordine 66? I maestrie Obi-Wan Kenobi avevano puntato decisamente su Luke Skywalker per dare continuità all’Ordine Jedi. Lo si è capito anche dalla nuova serie tv di Deborah Chow, dove Ben Kenobi – in apertura dello show – non era intenzionato … Leggi altro »

Tv Sorrisi e Canzoni

...60% di sconto Mass Effect Legendary Edition 60% di sconto Monster Hunter World 25% di sconto Rayman Legends 75% di sconto Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition 70% di sconto...... confermando difinalizzando Wednesday per Netflix , rispetto alla Disney ha specificato che - al momento " la stessa sia focalizzata sui franchise della Marvel, Pixar e Starse ci sia poco ... Star Wars: la lista dei film e delle serie tv in ordine cronologico Recentemente è stato condiviso un leak di Star Wars Eclipse, ma secondo un insider si tratta di un "leak controllato" voluto da Quantic Dream.. Recentemente è stato condiviso online un leak su Star Wa ...La Lucasfilm ha in programma due film per il 2025 e il 2027 e ora Damon LIndelof è candidato a scrivere la sceneggiatura di uno dei due, per dare una nuova rotta alla saga. - Leggi tutto l'articolo su ...