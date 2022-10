Roma | tensione alla Sapienza | studenti contro il convegno di Capezzone e Fdl

(Di martedì 25 ottobre 2022). Attimi dioggi presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università la. Questa mattina erano attesi presso l’Ateneo il deputato di Fratelli D’Italia Danielee Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale per una conferenza sul tema del capitalismo buono. Ma la situazione appare piuttosto tesa. Leggi anche:, corteo studentesco: appesi sul ponte Sublicio i manichini impiccati di La Russa e Fontanafacoltà di Scienze Politiche dellaLa protesta da parte dei ragazzi per l’arrivo in università die Roscani non si è fatta attendere. Infatti, all’ingresso del dipartimento ci sono glidei collettivi ma non solo. La...

... cameraman e fotografi impegnati nella 'caccia all'uomo' in ogni angolo del centro storico di-... con cui non sono mancati momenti dicon l'esecutivo Draghi. Sul conflitto in Ucraina, ...... su cui non sono mancati momenti dicon l'esecutivo Draghi. Sul conflitto in Ucraina , ... Il padre fondatore del movimento è infatti atteso aper un incontro con i parlamentari neo - ...Scatta l’emergenza a centrocampo in vista della sfida esterna di Europa League contro l’Helsinki (giovedì ore 21). Mourinho, oltre a perdere Zaniolo per squalifica, rischia ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...