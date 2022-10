Reddito di cittadinanza | Salvini tiene il punto | «Metterlo in pausa e recuperare fondi per lo stop a legge Fornero» Poi annuncia proposta di legge su Imu

(Di martedì 25 ottobre 2022) Mettere «in» ildiperpare lae avviare quota 41 da 61-62 anni. Il vicepremier e ministro delle Imprese del governo Meloni, Matteo, ribadisce le proposte della Lega su uno dei temi di politica interna più caldi che il nuovo esecutivo sarà chiamato ad affrontare. Il ministro ha confermato quanto giàto in campagna elettorale: «Posso dire che i calcoli che stiamo facendo con i tecnici della Lega ci permettono di dire che può esserepata la, avviando quota 41 magari da 61-62 anni». Un obiettivo che avrà bisogno diper essere raggiunto e cheha ...

Per dare al Paese, con le ricette chiare e il cambio di registro - dal fisco, al covid, fino ai migranti e al sostegno ai più deboli rivedendo ildi- "un futuro di maggiore ...Uno scontro a distanza che ha toccato diversi punti, dalla scuola alle armi, passando per la gestione della pandemia aldi: "Il segnale più evidente della continuità con il ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Un underdog. Vale a dire lo sfavorito, il perdente considerato tale ai nastri di partenza, quello quotato pochissimo ai botteghini ma che rovescia i pronostici e taglia il ...Quanto alla Meloni forse anche un po' provata per le tensioni degli ultimi giorni, traccia le linee guida del nuovo esecutivo partendo da tre questioni fondamentali ...