Pasta | il record tutto italiano | primi produttori e consumatori

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ne è passato Ne è passato di tempo da quel 'maccarone, m'hai provocato e io me te magno' detto da Alberto Sordi nell'iconico film, Un americano a Roma, ma per noi italiani, il secondo amore (dopo la ...

Tutti amano la, è vero, ma Germania, Francia e Stati Uniti, la amano più degli altri, visto che nel primo semestre del 2022, sono saliti sul podio, con un export medio che si attesta ad un +9%. ...AGI - Con un aumentodel +33% èstorico per le vendite didall'Italia all'estero dove con le difficoltà economiche si riscoprono le qualità del piatto base della dieta mediterranea. È quanto emerge dall'analisi della ..."WORLD PASTA DAY". Confagricoltura: "Il 25 ottobre si celebra uno dei simboli cardine della dieta mediterranea" ...Oggi è il World Pasta Day e chi la produce in Toscana ha di che essere soddisfatto. Secondo uno studio firmato da Coldiretti regionale, infatti, la pasta Made in Tuscany ha visto crescere l’export di ...